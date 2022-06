GCM Mining veröffentlicht ESG-Jahresbericht 2021

Lombardo Paredes, Chief Executive Officer von GCM Mining, kommentierte den jüngsten ESG-Bericht des Unternehmens, der sich auf die Segovia-Betriebe des Unternehmens konzentriert, mit den Worten: "ESG war schon immer ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und unser Jahresbericht gibt uns die Möglichkeit, unsere Initiativen und Fortschritte im Einklang mit den internationalen Berichtsstandards darzustellen. Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten und die Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben zu verbessern. Wir arbeiten aktiv mit unseren Gemeinden zusammen, um die bestehenden Beziehungen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, soziales und wirtschaftliches Wachstum in unseren Betriebsgebieten und die Unterstützung lokaler Unternehmen durch lokale Beschaffung zu stärken. Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig die Gesundheitsversorgung für unsere Mitarbeiter, ihre Familien und die Interessengruppen in den Gebieten ist, in denen wir tätig sind. Wir konnten 12.780 Impfstoffdosen liefern und haben damit fast 20 % der Bevölkerung in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, geimpft. Wir engagieren uns auch für die Umwelt und für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) haben wir uns der Herausforderung gestellt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Komplexität dieses globalen Problems anzugehen. Ich möchte allen unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern und der Gemeinschaft für ihre kontinuierliche Unterstützung danken. Ich möchte unsere Stakeholder ermutigen, unseren ESG-Bericht zu lesen und sich unsere neuesten Videos anzusehen, die einen hervorragenden Überblick über unsere ESG-Initiativen und ihre Auswirkungen auf unsere Betriebe und Gemeinden geben."

