Anycubic bringt den Kobra Plus auf den Markt, die umfangreiche und schnelle professionelle Wahl für fortgeschrittene Benutzer

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anycubic (https://www.anycubic.com/) , eine

weltweit führende Marke für 3D-Drucker, hat die Markteinführung des Kobra Plus

angekündigt, dem neuesten 3D-Drucker aus der Kobra-Serie. Im Rahmen der

Markteinführung werden auch zwei neue Drucker-Filamente vorgestellt.



Die herausragende Fähigkeit, mit hoher Geschwindigkeit zu drucken, macht den

Anycubic Kobra Plus zu einem professionellen Produkt, das sicherstellt, dass

fortgeschrittene Benutzer im Vergleich zu anderen Druckplattformen schnell die

besten Druckergebnisse erzielen, die durch eine einfachere Bedienung verbessert

werden.





"Wir führen den Kobra Plus als erweiterte Edition der Kobra-Produktreihe ein. Esist uns gelungen die schnelle Druckgeschwindigkeit auf dem Kobra Plus nochstabiler zu halten, und es gibt Upgrades auf die wichtigsten Funktionen des MegaX", erklärte James Ouyang, Vice President von Anycubic.""Er stellt sicher, dass fortschrittliche 3D-Druck-Benutzer schnell die bestenDruckergebnisse erzielen und ihre Fantasie in einer größeren Druckdimension zumAusdruck bringen können. Die Ausstattung unseres Anycubic LeviQ-Nivelliersystemsfunktioniert ebenso fantastisch, um die Anwender weiter in die nächste Phase zubringen."Freiheit beim DruckenDer Kobra Plus bietet ein Druckmaß von 300*300*350 mm, das verschiedenenAnforderungen gerecht wird. Das gesamte Bauvolumen lässt den Benutzern mehrPlatz und Freiheit, um beliebige kubische Formen zu erstellen, sodass sie soviele Objekte in einem Durchgang drucken und ihre Wünsche mit den nur wenigenDrucken umsetzen können.Anycubic LeviQDer Anycubic Kobra Plus bietet fortgeschrittenen Anwendern durch den Einsatz desAnycubic LeviQ-Nivelliersystems eine deutlich höhere Erfolgsquote. Der AnycubicLeviQ erkennt automatisch einen 25-Punkt zur Druckplattform, um Unebenheiten desDruckbetts auszugleichen, wodurch sich das Nivellieren ganz einfach gestaltet.Die Benutzer können sich dadurch besser auf die Erstellung konzentrieren undgenießen dank der Tastensteuerung eine besonders benutzerfreundlicheDruckerfahrung.Erstaunliche DruckgeschwindigkeitDie Druckgeschwindigkeit hat sich auf 80 - 100 mm/s erhöht, also doppelt soschnell wie die Konkurrenzprodukte (die durchschnittliche Geschwindigkeitbeträgt rund 50 mm/s). Der Kobra Plus verwendet weiterhin einen separaten3D-Drucker-Extruder, um eine stabile und schnelle Druckgeschwindigkeit zugewährleisten. Der 45-W-Heizstab aus Metall wird beschleunigt, um die Filamentezum Schmelzen zu bringen, und die zwei Lüfter, die mit einer maximalenGeschwindigkeit von 6000 PRM laufen, kühlen die Skulptur ab. Das duale