Neueste Studie des EDM Councils analysiert neue ESG-Datenherausforderungen und gibt Ratschläge für Asset Owner

NEW YORK, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der EDM Council, ein branchenübergreifender Fachverband für Datenmanagement und -analyse, hat seinen Asset Owners Report veröffentlicht, den dritten Teil seiner Forschungsreihe zum ESG-Datenmanagement. Die Studie wurde von der ESG-Daten-Arbeitsgruppe des EDM Councils durchgeführt und untersucht die Herausforderungen, denen sich Asset Owner in ihrer Rolle als Kapitalallokatoren in der sich entwickelnden ESG-Datenlandschaft gegenübersehen, und bietet gleichzeitig eine Anleitung, wie Institutionen diese Hindernisse angehen können.

In dem Maße, wie sich die gesellschaftlichen Erwartungen ändern und die Anforderungen an die Offenlegung von ESG-Kriterien reifen, wird die Verantwortung für die Eigentümer von Vermögenswerten, wie betriebliche und öffentliche Pensionspläne, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und Universitätsstiftungen, immer komplexer. Damit die Anlageexperten dieser Institutionen fundierte Entscheidungen treffen können, müssen sie Zugang zu zuverlässigen, aktuellen Daten haben und mit den Herausforderungen, die die aktuelle ESG-Datenlandschaft kennzeichnen, ausreichend vertraut sein, um die verschiedenen Inputs angemessen zu gewichten.