Mit Norse von Berlin nach Los Angeles und New York - Zwei neue Verbindungen vom BER in die USA ab Mitte August (FOTO)

Berlin/Schönefeld (ots) - Ab Mitte August gibt es zwei neue Verbindungen vom BER

in die USA. "Norse Atlantic Airways", eine neue norwegische

Langstreckenfluggesellschaft, hat heute den Ticketverkauf für Direktflüge

zwischen dem BER und New York (JFK) sowie zwischen Los Angeles (LAX) und dem BER

gestartet. Nach fast fünfjähriger Pause wird damit die Westküste wieder per

Direktflug mit der Hauptstadtregion verbunden.



Die Flüge sind ab sofort online auf der Seite der Fluggesellschaft buchbar:

https://flynorse.com/





Norse fliegt die Strecken mit neuwertigen Boeing 787 Dreamlinern, die wenigerCO2-Emissionen ausstoßen und leiser sind als viele andere Langstreckenflugzeuge.Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, Flughafen BerlinBrandenburg GmbH:"Mit den neuen Verbindungen nach New York und Los Angeles bekommen diePassagiere am BER ein neues, zusätzliches Produkt angeboten. Norse AtlanticAirways spricht damit auch Menschen an, die über Reisen in die USA bisher nochnicht nachgedacht haben. Die Airline fliegt mit modernem, leisem undkerosinsparendem Fluggerät. Mit der Verbindung nach Los Angeles bietet der BEReine weitere USA-Destination, macht die Westküste direkt erreichbar underweitert damit unser Langstreckenportfolio. Das ist gut für die Verbindung derHauptstadtregion mit den USA."Bjørn Tore Larsen, Gründer, Geschäftsführer und Hauptaktionär von Norse AtlanticAirways:"Wir freuen uns sehr, diese beiden neuen Strecken von Berlin nach New York undLos Angeles anzukündigen. Viel zu lange war die pulsierende und kulturellvielfältige Stadt Berlin nur unzureichend an den Transatlantik angebunden. Diesebeiden neuen Strecken bieten eine direkte und kosteneffiziente Option, diesowohl Geld als auch Zeit für lokale und internationale Unternehmen spart, wennsie sich für Reisen in die und aus den USA entscheiden oder unsere Frachtdienstein Anspruch nehmen wollen".Stephan Schwarz, Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin:"Berlins Wirtschaft erholt sich nach den Corona-Einschränkungen immer schnellerund auch unser Neustartprogramm für das Tourismus- und Kongressgeschäft zeigtWirkung. Wir sehen es deutlich, ob Messe, Museum, oder Mauerpark, die Menschenwollen nach Berlin. Die Entscheidung von Norse Atlantic Airways ist eine klugeReaktion auf die starke Nachfrage nach Berlin in Nordamerika."Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des LandesBrandenburg:"Es ist eine gute Nachricht für den Flughafen BER, dass im August zwei weitere