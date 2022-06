Bluetron supOS zeigt inspirierendes Betriebssystem für intelligente Fabriken auf der HANNOVER MESSE in Deutschland

NINGBO, China, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Vom 30. Mai bis zum 2. Juni fand in Deutschland die weltweit wichtigste Messe, die Hannover Messe, bekannt als der „Oscar der Industrie", statt. Als führende industrielle IOT-Plattform in China feierte das Bluetron supOS Industrial Operating System sein Debüt in Hannover.

Bluetron hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein intelligentes Betriebssystem für die digitale Transformation von Fabriken zu entwickeln - dasupOS Industrial Operating System. Ähnlich wie Android und IOS bei Mobiltelefonen kann supOS die Hardwares wie Maschinen und Materialien von Fabriken effektiv verwalten, und Softwares von verschiedenen Anbietern laufen auf der gleichen Plattform, supOS sammelt alle Daten der Fabrik auf einer Plattform, bietet eine offene und Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattform für Entwickler, Unternehmen können industrielle Software, die sie benötigen, von supOS herunterladen.