Veeva kündigt Schulungsanwendung für klinische Studien an

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Veeva Vault Study Training vereint

Lernmanagement und klinische Abläufe für integriertes und automatisierte

Schulungen und Inspektionsbereitschaft in Echtzeit



Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute Veeva Vault

Study Training (http://www.veeva.com/eu/products/vault-study-training)

angekündigt, eine neue Anwendung, die Forschungsstandorte,

Auftragsforschungsinstitute und Sponsoren auf einer einzigen Plattform für das

End-to-End-Training für klinische Studien zusammenbringt. Unternehmen, die Vault

Study Training verwenden, können sicherstellen, dass alle Testmitarbeiter

innerhalb der erforderlichen Fristen qualifiziert sind. Außerdem können sie die

Einreichung von Schulungszertifikaten in Veeva Vault eTMF

(https://www.veeva.com/eu/products/vault-etmf/) automatisieren, um in Echtzeit

für Inspektionen bereit zu sein.





"Veeva arbeitet weiterhin eng mit der Branche zusammen, um Lücken in wichtigenProzessen in der klinischen Entwicklung zu erkennen und Innovationen anzubieten,die die betriebliche Effizienz verbessern können", erklärte Ed Leftin, Leiterfür Information Technology bei Ora, Inc. "Die Möglichkeit, vorhandene Daten undInhalte in der Veeva Vault Clinical Suite zu verwenden, um Schulungen vomStudienbeginn bis hin zur Durchführung zu erstellen, kann dieStudiendurchführung optimieren und die Compliance verbessern."Vault Study Training baut auf der Erfahrung von Veeva mit mehr als 450Partner-Unternehmen auf, die Anwendungen der Veeva Vault Clinical Suite(https://www.veeva.com/eu/products/vault-clinical/) verwenden, sowie aufErkenntnissen aus Hunderten von Veeva Vault Training(https://www.veeva.com/eu/products/vault-training/) -Implementierungen.Life-Sciences-Unternehmen können nun ihr Studien- und Standortpersonal effizientund regelkonform ausbilden, was lange Zeit eine der großen Herausforderungen inder Branche war.Mit der vollständigen und vernetzten Lösung von Veeva könnenLife-Sciences-Unternehmen aktuelle klinische Stammdaten und Inhalte nutzen, ummit Problemen wie redundanten Informationen, manueller Dateneingabe undisolierten Prozessen aufzuräumen. Vault Study Training automatisiert dieVerteilung von Aufgaben, die Verwaltung von Protokolländerungen und dieEinreichung von Schulungszertifikaten, um die Effizienz zu steigern und dieAbstimmung am Ende der Studie so gering wie möglich zu halten."Da sich Studien weiterentwickeln und ein neues Maß an Komplexität erreichen,benötigen die Unternehmen ein gestrafftes und integriertes Schulungssystem, das