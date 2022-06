NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Altria von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 50 US-Dollar gesenkt. Analystin Pamela Kaufman begründete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihren Schritt mit gesamtwirtschaftlichem Druck sowie langfristigen Wettbewerbsrisiken für den US-Tabakkonzern. Dabei verwies sie auch auf die Übernahme von Swedish Match durch Philip Morris./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

