Valour, SEBA Bank und MVIS lancieren den SEBA VALOUR Metaverse Index für den OTC-Handel

Der SVMETA-Index (ISIN DE000SL0F989) ist ein investierbarer Index für Token, die für das Metaverse entwickelt wurden. Er bietet ein Engagement in Krypto-Assets, die mit Spielen, Unterhaltung und sozialen Interaktionen in der Welt der virtuellen und erweiterten Realität verbunden sind. Die Gewichtung der SVMETA-Bestandteile ist proportional zu ihrer Marktkapitalisierung. Die Auswahl der Bestandteile wird laufend überwacht.

Der SEBA VALOUR Metaverse Index umfasst derzeit 3 Komponenten. Die vollständige Liste der Komponenten mit der jeweiligen Gewichtung (zum letzten Börsenschluss) finden Sie unten.

BAUTEILGEWICHT

Der Sandkasten 41,83%

Dezentral und 39,09%

Enjin Münze 19,08%

„Wir freuen uns, die zweite Phase unseres Metaverse-Index ankündigen zu können - die Einführung des OTC-Handels", sagte Tommy Fransson, CEO von Valour Asset Management. „Damit geben wir Anlegern die Möglichkeit, in den Index, bestehend aus Enjin, Decentraland und Sandbox, einzusteigen. Wir werden die Produktentwicklung weiter vorantreiben und die Kundennachfrage unterstützen, indem wir die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und Investitionen in digitale Vermögenswerte schließen."

SVMETA ist ein regelbasierter Index, der die CCCAGG-Preise abdeckt und in USD als Preisindex berechnet wird. Der Index wird monatlich überprüft. Ausführliche Informationen über den Index, einschließlich Details zur Methodik und Indexdaten, finden Sie unter [ LINK ].

Mit dieser jüngsten Entwicklung treibt DeFi Technologies seine Aufgabe weiter voran, die grundlegenden Vermögenswerte der neuen digitalen Wirtschaft in bestehende Finanzinstitute zu integrieren. Über Valour bietet DeFi Technologies 27 einzigartige ETPs an, die auf 8 der leistungsstärksten DeFi-Tokens basieren. Zu diesen ETPs gehören Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die einzigen gebührenfreien synthetischen Krypto-ETPs, die derzeit in Europa gehandelt werden. Erfahren Sie mehr zu Valour auf valour.com .