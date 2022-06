Die Or Foundation und SHEIN legen mit mehrjährigem Fonds für erweiterte Produzentenverantwortung den Grundstein für weltweiten Wandel

ACCRA, Ghana, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- The Or Foundation, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA und Ghana, die an der Schnittstelle von Umweltgerechtigkeit, Bildung und Modeentwicklung tätig ist, und SHEIN, ein Online-Händler für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Produkte, haben heute eine bahnbrechende, mehrjährige Vereinbarung bekannt gegeben, die den Extended Producer Responsibility (EPR) Fund von SHEIN einführen wird. Der Fonds wird dazu beitragen, die Entwicklung und Umsetzung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsstrategien voranzutreiben, die sich auf Kleidung konzentrieren, welche in den globalen Secondhand-Handel gelangt ist und dort häufig als Abfall endet.

Die Vereinbarung zwischen der Or Foundation und SHEIN ist die erste ihrer Art und begründet eine jährliche Verpflichtung der Marke, die Abfallmanagement-Bemühungen in Gemeinden zu unterstützen, die stark von Textilabfällen betroffen sind. Die Vereinbarung ist Teil des neu angekündigten EPR-Fonds von SHEIN, für den das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren 50 Millionen USD bereitstellen wird. Die Mittel werden für globale Zwecke verwendet, die mit dem Engagement von SHEIN zur Bewältigung der globalen Textilabfallbewirtschaftung und zur Förderung der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft sowie allen anderen EPR-Verpflichtungen in Einklang stehen.

Liz Ricketts, Mitbegründerin und Leiterin der Or Foundation, erklärt: „Wir haben die Marken aufgefordert, die Rechnung zu bezahlen, die jenen Gemeinden zusteht, die ihren Abfall entsorgen. Das ist ein bedeutender Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht. Was wir als wirklich revolutionär ansehen, ist das Eingeständnis von SHEIN, dass ihre Kleidung möglicherweise hier in Kantamanto landet, eine ganz simple Tatsache, die bisher keine andere große Modemarke zugeben wollte."

Adam Whinston, ESG-Leiter bei SHEIN, betonte: „SHEIN hat sich eine ehrgeizige Impact-Agenda gesetzt und wir freuen uns, mit der Or Foundation, dem ersten Empfänger des bahnbrechenden SHEIN-Fonds, gemeinsam den nächsten Schritt zu machen. Der Umgang mit Secondhand-Abfällen ist ein wichtiger Teil der Modewelt, der oft übersehen wird. Wir haben die Möglichkeit, in diesem Bereich etwas zu verändern, und wir freuen uns darauf, mit der Or Foundation an dieser ersten ihrer Art zu arbeiten."