- EZB könnte Leitzins im Juli zum ersten Mal seit März 2016 auf über 0 %

anheben.

- Steigt der Leitzins, könnte der Dispozins im Schnitt von derzeit 9,43 % auf 10

% und mehr steigen.

- 6 Millionen Deutsche sind durchschnittlich im Dispo.

- Jede*r dritte Disponutzer*in (34,9 %) ist mit mehr als 2.000 Euro im

Kontominus.



Erhöht die EZB im Juli den Leitzins, könnten in der Folge die ohnehin schonteuren Dispokredite noch teurer werden. Davon wären im Schnitt 6 MillionenDeutsche (8,7 %) betroffen. (1) "Aktuell verlangen Banken im Schnitt 9,43Prozent Dispozinsen. (2) Würde der Leitzins auf 0,25 Prozent oder später sogarauf 0,5 Prozent erhöht, könnte der Dispozins auf im Schnitt rund 11 Prozentsteigen. So viel kosteten Dispokredite, als der Leitzins das letzte Mal bei 0,25bis 0,5 Prozent lag. (3) Verbraucherschützer*innen prangern die hohenDispozinsen seit Jahren an. Der Bundestag diskutierte 2014 über eine Deckelungder Dispozinsen. (4) Passiert ist bis heute nichts. Wer sich vor hohenDispozinsen schützen will, muss selbst aktiv werden und sich eine günstigereAlternative wie einen Ratenkredit suchen", sagt Alexander Artopé,Geschäftsführer des Kreditportals smava.Dispozinsen üblicherweise abhängig vom EZB-Leitzins oder 3-Monats-EuriborDie Höhe der Dispozinsen orientiert sich, je nach Bank, üblicherweise amEZB-Leitzins oder am sogenannten 3-Monats-Euribor. Das ist der Zinssatz, zu demsich Banken untereinander Geld leihen. Dieser entwickelte sich in derVergangenheit ähnlich wie der EZB-Leitzins. (5) (6) Für Juli 2022 hat dasGremium der EZB eine Erhöhung des Leitzinses in Aussicht gestellt. (7)Wird der Leitzins erhöht, könnten folglich bei den Banken, die ihre Dispozinsenam Leitzins ausrichten, auch die Dispozinsen steigen. Gleiches gilt für dieBanken, die ihre Dispozinsen am 3-Monats-Euribor ausrichten, da sich der3-Monats-Euribor in der Vergangenheit ähnlich wie der Leitzins verhielt. Werdiese drohende Dispozinserhöhung umgehen möchte, muss handeln und einegünstigere Alternative zum Dispokredit nutzen.Dispo-Alternative gibts im Schnitt für unter 4 Prozent Zinsen"Sobald sich abzeichnet, dass ich mein Konto nicht innerhalb von 2, vielleicht 3Monaten ausgleichen kann, sollte ich realistisch sein und zu einer günstigerenAlternative wechseln. Das kann zum Beispiel ein Ratenkredit sein", rät AlexanderArtopé. Ein Ratenkredit kostet im Bundesdurchschnitt rund 5,5 Prozent Zinsen.