Wirtschaft DAX lässt nach - Anleger vor EZB-Sitzung nervös

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.445,99 Punkten berechnet, 0,76 Prozent unter Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge zeigten sich die Anleger vor der EZB-Ratssitzung am Donnerstag nervös. An der Spitze der Kursliste standen mit über zwei Prozent im Plus die Werte von Sartorius, direkt vor denen von Hellofresh und Puma. Die Papiere von der Deutschen Post rangierten mit über drei Prozent im Minus am Ende der Liste, direkt hinter denen von der Deutschen Telekom und Allianz.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 15.560,34€ Hebel 14,98 Ask 11,38 Zum Produkt Long Long Basispreis 13.664,91€ Hebel 14,95 Ask 8,13 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.