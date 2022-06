Hauptversammlung Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten (FOTO)

- Hauptversammlung spricht Vorstand und Aufsichtsrat Vertrauen aus

- Vorstandsvorsitzender Höftberger würdigt hohes Engagement der Mitarbeitenden

in Corona-Pandemie

- Dr. Cornelia Süfke in den Aufsichtsrat gewählt



Die RHÖN-KLINIKUM AG, einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland,

hat heute seine 34. ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Das

Aktionärstreffen fand aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie erneut virtuell

statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens sprachen dem Vorstand

und dem Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus und stimmten mit großer Mehrheit allen

Punkten der Tagesordnung zu.