ANGEL'S ENVY® ENTHÜLLT 8,2 MILLIONEN DOLLAR TEURE ERWEITERUNG DES MARKENHEIMS UND ERSTE VIRTUELLE BRENNEREI IN DECENTRALAND

ANGEL'S ENVY (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3559281-1&h=3940116890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3559281-1%26h%3D175999432%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.angelsenvy.com%252F%26a%3DANGEL%2527S%2BENVY&a=ANGEL%27S+ENVY) ®, die in Kentucky ansässige Craft-Destillerie, die fertigeWhiskeys herstellt, enthüllte heute ihre abgeschlossene 8,2 Millionen Dollarteure Brand Home-Erweiterung an der 500 E. Main St. in Louisville, Kentucky,USA. Die Erweiterung, die die Anlage um 1.200 Quadratmeter vergrößert, wird esANGEL'S ENVY ermöglichen, jedes Jahr zusätzliche 64.000 Besucher zu empfangen,was die jährliche Gästekapazität verdoppelt. Zur Feier des Tages lädt ANGEL'SENVY, der Super-Premium-Whiskey von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3559281-1&h=2699197472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3559281-1%26h%3D3225158108%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bacardilimited.com%252F%26a%3DBacardi&a=Bacardi https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3559281-1&h=47722714&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3559281-1%26h%3D3201531166%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bacardilimited.com%252F%26a%3D%25C2%25A0Limited&a=%C2%A0Limited , seine Fans ein, einen persönlichen Besuch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3559281-1&h=2960544595&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3559281-1%26h%3D194894597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.angelsenvy.com%252Fdistillery%252Fvisit%26a%3Din-person%2Bvisit&a=pers%C3%B6nlichen+Besuch) zu planen oder das Brand Home virtuell in der ANGEL'S ENVYMeta-Destillerie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3559281-1&h=3059998846&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3559281-1%26h%3D3381718656%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.angelsenvy.com%252Fcampaigns%252FAngelsEnvyinDecentraland22us%26a%3DANGEL%2527S%2BENVY%2BMeta%2BDistillery&a=ANGEL%27S+ENVY+Meta-Destillerie) zu erleben, der allerersten Destillerie in Decentraland. DieANGEL'S ENVY Meta Distillery - die eine spielerische und lehrreiche Tour durchdie Brennerei und die Bourbonherstellung, eine interaktive Cocktail-Challenge,