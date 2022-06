Die polnische Börse knüpfte an ihre Vortagesverluste an: Der Wig-20 verlor 1,96 Prozent auf 1792,80 Punkte und der breiter gefasste WIG gab um 1,80 Prozent auf 56 070,26 Punkte nach. Banken- und Versicherungstitel schlossen erneut mit klaren Verlusten: Bank Polski sanken um 3,14 Prozent, Bank Pekao verloren 1,65 Prozent, mBank gaben um 4,15 Prozent nach und PZU büßten 3,66 Prozent ein./APA/ck/jha/

In Ungarn beendete der Bux den Handel knapp im Plus mit 0,05 Prozent auf 40 350,43 Zähler. Unter den ungarischen Schwergewichten verloren die Anteile der OTP Bank 0,53 Prozent. Die Pharmaaktie Richter Gedeon büßte 2,28 Prozent ein. Die Öl-Aktie MOL sowie Magyar Telekom stiegen indes um je 0,14 Prozent.

Der in US-Dollar notierte russische RTS-Index zog um 4,30 Prozent auf 1231,25 Punkte an. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien der X 5 Retail Group, von Ozon Holdings und der Headhunter Group mit Gewinnen von mehr als sechs bis knapp zehn Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Während in Warschau meist Verluste verbucht wurden, legten die wichtigsten Indizes in Prag und Budapest zu. In Moskau fielen die Gewinne besonders stark aus.

