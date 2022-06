Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Dennis Dominguez ist Experte für Personalgewinnung und derGeschäftsführer der DEDO Media GmbH in Berlin. Zusammen mit seinem Teamunterstützt er Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, mittelsdigitalem Recruiting passende Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu finden. DemRecruitingexperten ist es dabei wichtig, dass sich Fachkräfte ausEigenmotivation bewerben. Deshalb setzt er auf wirkungsvolle Kampagnen insozialen Netzwerken sowie auf den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke.Bereits über 500 Kunden konnten so planbar und sicher ihre offenen Stellenbesetzen und motivierte Mitarbeiter für das eigene Unternehmen gewinnen.Steuerkanzleien suchen händeringend nach Fachkräften. Doch für viele gestaltetsich die Suche schwieriger als gedacht - nicht selten brauchen Kanzleien mehrereMonate bis zu einem Jahr oder länger, bis sie eine offene Stelle besetzt haben.Aber woran liegt es, dass die Suche nach passenden Mitarbeitern für so vieleKanzleien so mühsam ist? "Ein großes Problem besteht darin, dass vieleSteuerberater an der Mitarbeitersuche sparen möchten, weil sie die Notwendigkeitnicht sehen. Sie denken, dass die Methoden von früher auch heute nochfunktionieren können", erklärt Dennis Dominguez, Recruitingexperte fürSteuerkanzleien. "Eine Stellenanzeige bei der Steuerberaterkammer kostetbeispielsweise nichts und auch für Stellenportale muss man keine Unsummenausgeben." Dennis Dominguez von der DEDO Media GmbH weiß, welche EinbußenSteuerkanzleien riskieren, die vor Investitionen in die Gewinnung vonqualifizierten Mitarbeitern zurückschrecken.Zugleich klärt der Experte auf, dass sich das Budget, das man in die Suche nacheinem wirklich motivierten und geeigneten Mitarbeiter investiere, sichlangfristig lohnen würde. Denn wie sich das künftige Geschäft einer Kanzleientwickelt, hängt maßgeblich von der Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter ab. Andiesem Punkt setzt Dennis Dominguez an: Er zeigt seinen Kunden neue undeffektive Wege der Personalgewinnung und schafft es, mit innovativenPersonalkampagnen in den sozialen Medien genau die qualifizierten Bewerber undBewerberinnen anzusprechen, die zum Unternehmen seiner Kunden passen. Zugleichunterstützt er Kanzleien im Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, sodassdie Anfragen von qualifizierten Bewerbern ganz von allein kommen. "PotenzielleMitarbeiter müssen einerseits sehen, dass die Steuerkanzlei neues Personalsucht. Andererseits muss sofort deutlich werden, inwiefern die Kanzlei einattraktiver Arbeitgeber ist."Neue Wege der Personalgewinnung - was Steuerkanzleien jetzt tun können