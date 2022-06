Gewerkschaften kündigen großen Bahnstreik in Großbritannien an

LONDON (dpa-AFX) - Im Streit um geplante Stellenstreichungen, Geld und Arbeitsbedingungen haben Gewerkschaften in Großbritannien einen landesweiten Bahnstreik angekündigt. Wie die BBC am Mittwoch berichtete, wollen Mitarbeiter von 13 Unternehmen sowie des Streckennetzbetreibers Network Rail am 21., 23. und 25. Juni in den Ausstand treten. Betroffen sind die Landesteile England, Schottland und Wales. Gleichzeitig wollen auch die Angestellten der Londoner U-Bahn am 21. Juni die Arbeit niederlegen. Der Nachrichtenagentur PA zufolge dürfte es sich um einen der größten Bahnstreiks der vergangenen 25 bis 30 Jahre handeln, sofern es nicht doch noch zu einer Einigung kommen sollte./cmy/DP/he