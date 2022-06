DOBOT stellt den kollaborativen Roboter CR3L auf der Automate 2022 in Detroit vor - maximale Reichweite um 11,5 % erhöht

Detroit (ots/PRNewswire) - Vielfältige Möglichkeiten für Anwendungen

intelligenter kollaborativer Roboter in der Leichtindustrie



DOBOT (https://www.dobot.cc/) , einer der weltweit führenden Hersteller von

intelligenten Robotern, hat die Produkteinführung des kollaborativen Roboters

CR3L angekündigt. DOBOT wird auf der Automate Show 2022 , die vom 6. bis 9. Juni

2022 in Detroit stattfindet, unter dem Motto "Creating Robot Automation of the

Future" eine umfangreiche Palette von Robotern präsentieren.



Der DOBOT CR3L ist ein besonders langer Cobot mit einer Greifreichweite von 1700

mm - eine Steigerung von 11,5 % gegenüber der Vorgängerversion der DOBOT

CR-Serie, z. B. dem CR10 mit einer maximalen Reichweite von 1525 mm. Der

Roboterkörper des CR3L ermöglicht das Arbeiten auf kleinstem Raum und der CR3L

eignet sich perfekt für Anwendungen, die eine größere Roboterreichweite

erfordern, wie z. B. Be- und Entladen, Sortieren und großflächige Inspektion von

Kleinteilen in der Unterhaltungselektronik und der Halbleiterindustrie.