Selten saß eine Notenbank so in der Klemme wie die EZB: weil die europäische Notenbank viel zu spät und zu wenig gegen die Inflation getan hat, steigen die Renditen für Staatsanleihen der Eurozone immer weiter - vor allem die Renditen der hoch verschuldeten Südländer. Nun aber muß auch die EZB aufgrund der ausser Kontrolle geratenen Inflation das Ruder herum reißen, schießt aber nach wie vor mit einer Wasserpistole auf einen Großbrand! Denn vor allem die Energiepreise sorgen für eine dauerhaft hohe Inflation - in Euro ist der Brent Ölpreis aktuell auf einem neuen Allzeithoch. Die EZB aber will unbedingt Panik vermeiden und überlegt daher, wie man offiziell aus dem QE aussteigen kann, ohne wirklich auszusteigen...

