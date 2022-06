JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die UBS-Aktie nach der "dritten Gewinnwarnung der Credit Suisse in den vergangenen drei Moanten" auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Analystin Flora Bocahut schrieb in einer ersten Reaktion am Mittwoch mit Blick auf die UBS, dass die zwei Banken sich deutlich voneinander unterschieden. Sie geht davon aus, dass die UBS sich im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen wird - trotz schwieriger Märkte./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 12:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 12:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00 CHF , was eine Steigerung von +35,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer