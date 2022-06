Die EU-Frauenquote ist überfällig

Frankfurt (ots) - Die Frauenquote ist eine Gehhilfe, um allen Beine zu machen,die allzu männlich unterwegs sind. So wie die meisten Wirtschaftsunternehmen.Die brauchen offenbar richtig Druck, damit sie kapieren, dass Frauen auch an dieSpitze von Konzernen gehören. Diesen Druck will die EU endlich aufbauen und eineverbindliche Frauenquote für die Führungsetagen börsennotierter Firmeneinführen.Seit Jahrzehnten belegen Untersuchungen, dass Diversität ein ökonomischerErfolgsfaktor ist. Doch was schert die Wirtschaftsbosse der Profit, wenn es umetwas Wichtigeres geht - den Machterhalt in der männlich dominiertenFührungsblase.Allerdings ist dreiste Beharrlichkeit keine männliche Spezialität. Es war diedeutsche Kanzlerin Angela Merkel, die eine EU-Frauenquote über Jahre erfolgreichhintertrieben hat. Merkel hätte besser auf die Drohung ihrer US-KolleginMadeleine Albright gehört: "In der Hölle gibt es einen besonderen Platz fürFrauen, die andere Frauen nicht unterstützen."Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/10349/5243089OTS: Frankfurter Rundschau