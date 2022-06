TEHERAN (dpa-AFX) - Iran hat die Abschaltung von zwei Kameras zur Überwachung seiner Nuklearanlagen angekündigt. Über den Schritt der staatlichen Atomorganisation berichtete am Mittwoch der Staatssender Irib.

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verabschiedete am Abend in Wien eine Resolution, in der Teheran zur vollen Kooperation mit IAEA-Inspektoren aufgerufen wurde. Unter den 35 Ländern in dem Gremium stimmten laut Diplomaten nur Russland und China dagegen, drei Länder enthielten sich.