Verbesserung von CBTC mit der Sensorfusions-Positionierungslösung von Humatics Humatics und Hitachi Rail STS sind Finalisten des RailTech Innovation Award 2022

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Das Team von Humatics und Hitachi Rail

STS ist dank des Einsatzes des Humatics Rail Navigation System (HRNS) in Neapel,

Italien einer der Finalisten für den RailTech 2022 Technology & Design

Innovation Award. Das Projekt machte die Verbesserungen deutlich, die gegenüber

herkömmlichen CBTC-Odometriesystemen (Communication Based Train Control)

erreicht werden können. Die Gewinner werden auf der RailTech Europe in Utrecht,

Niederlande, am 21. Juni 2022 bekannt gegeben.



Das HRNS ist das branchenführende Navigationssystem, das auf

Sensorfusionsalgorithmen basiert, die die optimalen Sensoren nutzen, um

schwierige Navigationsprobleme zu lösen. Ultrabreitband (UWB) und Sensoren wie

inertiale Messeinheiten (IMU) sowie globale Navigationssatellitensysteme (GNSS)

werden miteinander verschmolzen, um präzise Positions-, Richtungs-,

Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten an Systeme wie CBTC, Positive Train

Control (PTC) und das European Rail Traffic Management System (ERTMS) zu

liefern.