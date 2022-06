Russell Reynolds Associates identifiziert Talentverfügbarkeit, wirtschaftliche Volatilität und geopolitische Unsicherheit als Hauptbedrohungen für globale Führungskräfte

Der Global Leadership Monitor befragte 514 CEOs und Vorstandsvorsitzende sowie 511 C-Suite-Führungskräfte und 565 Führungskräfte der nächsten Generation (Senior-Talente, die eine oder zwei Ebenen unter der C-Suite sitzen) in 46 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem Asien-Pazifik-Raum.

Bei der Analyse der Antworten stehen drei miteinander verbundene Bedrohungen an erster Stelle: unsicheres Wirtschaftswachstum, geopolitische Instabilität und Talent-/Fachkräftemangel.

Vor dem Hintergrund eines schwierigen Arbeitsmarktes nannten 72 % der Führungskräfte die Verfügbarkeit von wichtigen Talenten/Fachkräften als eine der fünf dringlichsten Bedrohungen (aus einer Liste von 20 Bedrohungen) für die Gesundheit des Unternehmens in den nächsten 12-18 Monaten (ein Anstieg um 13 Prozentpunkte seit 2021). Unsicheres Wirtschaftswachstum und geopolitische Instabilität waren die nächsten beiden am häufigsten genannten Bedrohungen, wobei letztere in der Rangliste um sieben Plätze aufstieg.

Diese drei größten Bedrohungen gehören alle zu den Problemen, auf die die Führungskräfte ihrer Unternehmen nach eigener Aussage am wenigsten vorbereitet sind.

„Unsere Studie verdeutlicht das hohe Maß an geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, mit dem sich die Führungskräfte der globalen Wirtschaft im aktuellen Geschäftsumfeld auseinandersetzen müssen", so RRA-Vorstand Konstantin Alexandrakis. „Es ist nicht zu erwarten, dass sich diese Bedingungen in absehbarer Zeit ändern werden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine Führung zu haben, die in der Lage ist, die unruhigen Gewässer effektiv zu navigieren und unternehmensweit Vertrauen zu schaffen."

WICHTIGE GLOBALE ERKENNTNISSE

Weitere globale Themen und Ergebnisse der Umfrage sind: