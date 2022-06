Channel Capital Cayman erhält „Companies Management License" von der Cayman Islands Monetary Authority

Jedes Mitglied von Channel Capital Cayman mit Sitz auf den Kaimaninseln und im Vereinigten Königreich fungiert als Fondsdirektor und wird von der CIMA reguliert. Das Direktorenteam, dem zunächst Mark Cook, Carl Brenton und Katherine Youhanna angehören, bringt jahrzehntelange Erfahrung in der professionellen Unternehmensführung in die ausgewählten Fondsvorstände ein.

Die Kaimaninseln sind aufgrund ihrer Steuerneutralität, ihrer stabilen Wirtschaft, ihres hoch entwickelten Bankensektors und ihrer professionellen Finanzdienstleistungsbranche weltweit führend bei der Einrichtung von Offshore-Investmentfonds. Etwa 70 % der nicht in den USA ansässigen alternativen Investmentfonds, die von bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Beratern verwaltet werden, haben ihren Sitz auf den Kaimaninseln.

Der geschäftsführende Direktor von Channel Capital Cayman, Mark Cook, sagte: „Die Kaimaninseln sind nach wie vor der mit Abstand beliebteste Standort für globale Hedge-, Private-Equity- und Infrastrukturfonds. Die Regierung der Kaimaninseln und die CIMA haben einen starken regulatorischen Rahmen für die Investmentfondsindustrie entwickelt, und wir sind zuversichtlich, dass die Kaimaninseln weiterhin eine führende Fondsjurisdiktion sein werden."

„Da wir seit 2008 in der Branche tätig sind, wissen wir aus erster Hand, wie umfangreich die Compliance- und Governance-Probleme sind, mit denen sich Vorstände auseinandersetzen müssen. Die von uns angebotenen Dienstleistungen für unabhängige Direktoren ermöglichen einen flexiblen und maßgeschneiderten Ansatz für die Fondsverwaltung in jeder Phase des Lebenszyklus eines Investmentfonds. Unsere Plattform stellt sicher, dass die notwendigen Vorschriften eingehalten werden, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung des Verwaltungsaufwands liegt, mit dem die Fondsmanager konfrontiert sind, und wir freuen uns darauf, unser Team von gleichgesinnten Fondsmanagern zu erweitern", so Cook.

Informationen zu Channel Capital

Channel wurde 2013 gegründet, hat 47 Mitarbeiter in Sydney, Brisbane, Melbourne und Grand Cayman und arbeitet derzeit mit acht Vermögensverwaltungsfirmen . Channel bietet einer ausgewählten Gruppe von Vermögensverwaltungsgesellschaften und deren Kunden aus den Bereichen institutionelle Anleger, Family Offices, vermögende Privatkunden und beratungsorientierte Anleger Dienstleistungen in den Bereichen Inkubation, Vertrieb, Betrieb und verantwortliche Unternehmen an. Die Tochtergesellschaft von Channel, CIML, erbringt für eine begrenzte Anzahl von Fonds Dienstleistungen als verantwortliche Stelle. https://www.channel.capital