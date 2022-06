LumiThera hat kürzlich die ersten Daten der 13-monatigen US-amerikanischen LIGHTSITE-III-Studie bei Patienten mit mittelschwerer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) bekannt gegeben. An der LIGHTSITE III-Studie nahmen 100 Probanden teil, die alle vier Monate mit Valeda behandelt wurden. Ein vorab festgelegter 13-monatiger Wirksamkeitszeitpunkt für alle Patienten zeigte eine nachhaltige und statistisch signifikante Verbesserung der bestkorrigierten Sehschärfe, gemessen mit dem Standardokular (p <� 0,02). Die ersten Ergebnisse zeigten, dass über 55 % der Patienten mit mittlerer trockener AMD eine Verbesserung von >5 Buchstaben mit einem Mittelwert von 9,7 Buchstaben zeigten, und über 26 % der Patienten zeigten eine Verbesserung um >10 Buchstaben mit einem Mittelwert von 12,8 Buchstaben. In den bisherigen Studienergebnissen wurden keine Sicherheitsprobleme festgestellt.

„Das neue Betriebszentrum an der Ostküste wird die weltweite Expansion der kombinierten theranostischen Plattformen unterstützen", so Matt Emmer, Vice President für medizinische Angelegenheiten bei Diopsys. „Das Theranostik-Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Tools, die Augenärzte zur Diagnose, Behandlung und Überwachung von Patienten benötigen, um eine Lösung für mehrere Augenerkrankungen bereitzustellen, für die es nur begrenzten Behandlungsoptionen gibt."

SEATTLE, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Diopsys, Inc., ein führendes Unternehmen für moderne medizinische Geräte der visuellen Elektrophysiologie, hat heute den Umzug an den erweiterten Hauptsitz in Cedar Knolls, New Jersey, bekannt gegeben. Diopsys ist seit drei Monaten eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LumiThera, Inc. und der Umzug in eine neue, 17.000 Quadratfuß große Anlage wird zusätzlichen Platz für Betrieb, Forschungs- und Entwicklungslabors, Lager und Produktionskapazitäten bieten.

Diopsys, Inc. gibt Umzug an erweiterten Hauptsitz in New Jersey bekannt

