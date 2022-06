Nippon Express (Belgien) eröffnet Logistikzentrum in Genk

TOKYO, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Nippon Express Group (Belgien) N.V./S.A., ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. hat seinen vierten Standort in Belgien - das Logistikzentrum Genk - im Genk Green Logistics Park im Osten des Landes eingerichtet und am 25. April den Betrieb aufgenommen.

Logo - https://kyodonewsprwire.jp/img/202205301914-O1-NBWlT2lt