Osnabrück (ots) - Chef der Monopolkommission: Übergewinnsteuer überlegenswerterAnsatzVorsitzender Kühling: Einnahmen könnten Geringverdiener entlasten - Abschaffungvon Tankrabatt würde Preise noch höher treibenOsnabrück. Der Vorsitzende der Monopolkommission Jürgen Kühling hält dieEinführung einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne für einenüberlegenswerten Ansatz. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)sagte der Chef des unabhängigen Beratergremiums der Bundesregierung: "DieEinnahmen könnten etwa zur Finanzierung sozialer Maßnahmen zur Abfederung derPreissteigerungen vor allem für ärmere Familien eingesetzt werden. Dieser Ansatzist aus ökonomischer Sicht vorzugswürdig, da er nicht in die Preisbildungeingreift und somit die Knappheitssignale der Preise erhält." Beispiele dafürfinden sich in Italien und England. Die Steuer dürfe allerdings nicht dazuführen, dass Investitionen insbesondere in erneuerbare Energien abwürgt würden."Großbritannien sieht hier beispielsweise Freibeträge für Investitionen vor."Zugleich warnte Kühling in der NOZ vor einer Abschaffung des umstrittenenTankrabatts, "da dies die Spritpreise weiter nach oben treiben würde". An seinerKritik an dem Instrument hielt er gleichwohl fest. Laut dem Juristen sei zumeinen unklar, wie viel von den Rabatten und Steuersenkungen bei den Verbrauchernankomme. Zum anderen begünstige der Tankrabatt Haushalte mit höheren Einkommen.Außerdem stünden Preissenkungen von Energieprodukten den Klimaschutzzielen derBundesregierung entgegen. "Vor diesem Hintergrund wäre der Tankrabatt bessernicht eingeführt worden", sagte Kühling.