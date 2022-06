Nachdem ich in den letzten Videos schon alles zur EZB gesagt habe, was ich für wichtig erachte, hier nun das Handwerkszeug, wie man sich als Trader auf einen solchen ereignisreichen Tag vorbereiten kann. Die charttechnischen Marken, an denen Positionsänderungen der großen Adressen erzwungen werden könnten - es gibt einige spannende Levels. Viel Spaß bei diesem Video!