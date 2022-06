Bis Anfang dieses Jahres konsolidierte der Platin-Future talwärts und begab sich von seinen Verlaufshochs aus Anfang letzten Jahres um 1.337 US-Dollar in der Spitze auf rund 900 US-Dollar abwärts. In diesem Bereich etablierten Marktteilnehmer einen Doppelboden und schafften es zu Beginn dieses Jahres ein Hoch bei 1.177 US-Dollar zu markieren. Eigentlich hätte der vorherige Abwärtstrend dadurch beendet werden sollen, aber stattdessen ging der Platin-Future noch einmal auf Tauchstation und markierte Ende April bei 911 US-Dollar ein weiteres Verlaufstief. Dieser Bereich scheint als Support jedoch Wirkung zu zeigen und brachte zuletzt wieder deutliche Gewinne hervor.

Andauernder Trendwendeprozess

Obwohl Platin zeitweise in seinen ursprünglichen Abwärtstrend zurückgefallen war, scheint sich genau in diesem Bereich das Metall zu stabilisieren und eine Trendwende zur Oberseite zu vollziehen. Oberhalb der aktuellen Monatshochs von 1.032 US-Dollar wären demnach Zugewinne an 1.044, 1.095 und schließlich die Hochs aus Sommer letzten Jahres 1.146 US-Dollar vorstellbar und würden sich sehr gut für ein mittelfristiges Long-Investment anbieten. Abgefangen werden könnte der Future aber auch am EMA 200 beziehungsweise den 50-Tage-Durchschnitt und 979 US-Dollar. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies wurde nämlich zu unweigerlichen Verlusten sogar an die Apriltiefs bei 911 US-Dollar führen.