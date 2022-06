Die Aktien von Moderna stiegen gestern um 4 Prozent, nachdem das Unternehmen positive Daten zu einer neuen Version seines Covid-19-Boosters bekannt gegeben hatte, bei dem der ursprüngliche Impfstoff des Unternehmens mit einem Booster gemischt wird, der auf die Omicron-Variante abzielt.

Die Aktie ist im Jahresvergleich immer noch um rund 40 Prozent gefallen. Die Aktien von Novavax sind in diesem Jahr sogar um 67 Prozent gefallen. Am Mittwoch sanken sie um fast 2 Prozent, nachdem die Berater der Food and Drug Administration am Dienstag für die Notfall-Zulassung des lange verzögerten Covid-19-Impfstoffs des Unternehmens gestimmt hatten.

Andere Covid-19-Impfstoff-Aktien haben ebenfalls trotz neuer Corona-Impfstoffe mit Notfall-Zulassungen nicht überzeugen können. Biontech sank etwa um 40 Prozent in diesem Jahr. Pfizer verliert knapp 10 Prozent.

Durch den Eintritt von Novavax wird er außerdem der Wettbewerb verschärft. Dies würde die Erhöhung der Impfstoffpreise erschweren. Der kurzfristige Joker ist die Frage, wie die FDA die Unternehmen auffordern wird, ihre Herbstimpfungen zu gestalten.

Die Impfstoffberater der FDA werden sich am 28. Juni treffen, um zu erörtern, ob in diesem Herbst weiterhin die ursprünglichen Impfstoffe angeboten werden sollen, die gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm schützen sollen, oder ob aktualisierte Impfstoffe angeboten werden sollen, die gegen die derzeit zirkulierenden Stämme schützen.



Novavax-Aktie bleibt am Boden

Die Novavax-Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich aber zuletzt stabilisieren. Auch der MACD (Momentum) erholt sich und stützt den Titel. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand bei 67 Dollar durchbrochen wird. Das Jahrestief bei 40 Dollar stellt die aktuelle Unterstützung dar.