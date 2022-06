London (ots/PRNewswire) - Die aufkeimende Finanzkrise, die Verbraucher und

kleine Unternehmen plagt, verursacht ein ernsthaftes Cashflow-Problem. Es ist

ein äußerst besorgniserregendes Bild, und leider sieht es nicht so aus, als

würde sich die Lage in nächster Zeit bessern.



Zum Glück gibt es eine wirksame Lösung. Das Finanzgeschäft Payfor

(https://www.payfor.global/) repräsentiert ein wachsendes Kundenportfolio von

KMU, die ihren Cashflow mit bis zu 50 % mehr Bargeld auf der Bank und einer

Erfolgsquote von 85 % beim Einzug von Rechnungen verbessern.





Mit seinen Dienstleistungen, die vom Forderungsmanagement bis zumgrenzüberschreitenden Inkasso und der rechtlichen Beitreibung von Forderungenreichen, ist Payfor für viele Unternehmen die letzte Verteidigungslinie.Zahlen des Amt für nationale Statistiken (https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessservices/bulletins/businessinsightsandimpactontheukeconomy/5may2022) zeigen, dass 2 Millionen kleine Unternehmen im VereinigtenKönigreich weniger als drei Monate an Bargeld zur Verfügung haben, um ihreGeschäfte zu führen. Nach Angaben des Vorsitzenden des Verbandes derKleinunternehmen (https://www.fsb.org.uk/) befanden sich etwa 10 % von ihnen(200.000) in "ernsten Schwierigkeiten", und weitere 300.000 "haben nur nochwenige Wochen Zeit."Giles Goodman gründete Payfor im Jahr 2018. Zuvor war er in der Musikindustrietätig und verhandelte Plattenverträge für Top-40-Künstler wie Robert Miles,Fatboy Slim und Fedde Le Grand. Er hat auch Luxusimmobilien in Tel Aviventwickelt und verkauft."Bevor ich Payfor gründete, hatte ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dassmeinem eigenen Unternehmen Geld geschuldet wurde. Ich war in der gleichenSituation wie viele Geschäftsinhaber und habe die Frustration und Verzweiflunggespürt, als ich versucht habe, Gelder von einem Unternehmen zurückzufordern,das sich am anderen Ende der Welt befindet."Zur aktuellen Lage der Unternehmen, die sich in einer schwierigen Situationbefinden, fügt Goodman hinzu:"Im Geschäftsleben gilt: Bargeld ist König. Unternehmen benötigen liquidesKapital, um ihre Gemeinkosten zu decken und in das Wachstum ihres Unternehmenszu investieren. Zurzeit wird dies vielen KMU von größeren Unternehmen oderunzuverlässigen Kunden vorenthalten. Mit der zusätzlichen externen Kraft derRekordinflation, die den Druck erhöht, beginnen sich die Risse zu zeigen."Nach Angaben des ONS liegt die Fünfjahres-Überlebensrate für Unternehmen, die2014 gegründet wurden, im Vereinigten Königreich bei 42,5 %. Goodman spekuliert,dass ein großer Teil der gescheiterten Unternehmen darauf zurückzuführen ist,dass sie nicht in der Lage sind, die Zahlungen für die von ihnen erbrachtenDienstleistungen zu erhalten - ein Problem, das er zu lösen verspricht:"In der Anfangsphase eines Unternehmens kann es lähmend sein, wenn man Geldschuldet. Ich habe Payfor gegründet, um mir den Stress zu ersparen, Zahlungenfür bereits erbrachte Dienstleistungen einfordern zu müssen. UnsereGrundüberzeugung ist, dass Unternehmen es verdienen, pünktlich bezahlt zuwerden."Payfor bietet eine ausgelagerte Debitorenbuchhaltung(https://www.payfor.global/account-receivables-form) . Es handelt sich um einenWhite-Label-Service zur Ausstellung, Verfolgung und Einziehung monatlichfälliger Rechnungen. Durch die Auslagerung dieses Vorgangs optimieren dieUnternehmen ihr Betriebskapital und sparen Zeit und Ressourcen."Innerhalb der ersten drei Monate, in denen wir Giles und Payfor eingestellthaben, konnten wir den Geldbetrag auf unserem Bankkonto um 50 % erhöhen. Das istein enormer Zuwachs im Vergleich zu der Zeit, als wir noch ein internesDebitorenbuchhaltungsteam hatten", sagt Paolo Zanini, CEO einerVideoproduktionsagentur.Forderungseinzug (https://www.payfor.global/debt-collection-form) mit diesemBereich hat Payfor ursprünglich begonnen, und er macht auch heute noch dengrößten Teil seines Geschäfts aus. Da das Unternehmen gewachsen ist, schließtsich diese Dienstleistung nun nahtlos an das Forderungsmanagement an und wirddurch einen Legal Recovery Service ergänzt, der ohne zusätzliche KostenRechtsstreitigkeiten für Kunden führt.Informationen zu Payfor:Payfor ist ein B2B-Inkassounternehmen mit Sitz in London, das jedoch weltweittätig ist. Ihr Ziel ist es, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und derenCashflow zu verbessern, indem sie deren Rechnungsstellung und Zahlungsverzugüberwacht. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.payfor.global/Medienkontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyLeiterin MarketingTBD Media Groupmailto:j.ancill@tbdmediagroup.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1834355/Payfor.mp4Pressekontakt:020 3865 9442Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163557/5243162OTS: Payfor