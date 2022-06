ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 43 auf 33 Euro gesenkt. Die rund um den Fondsanbieter herrschende Unsicherheit bleibe hoch, urteilte Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts laufender Untersuchungen. Der Austausch an der Führungsspitze mache auch die künftige Strategie unsicher. Der Experte rechnet daher in seinem Bewertungsmodell nun mit höheren Eigenkapitalkosten./tih/edh

