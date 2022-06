RF elements erweitert sein Angebot um 2 & 3 GHz Array Sector Antennen und eine preisgünstige StarterHorn(TM) Antennenlinie.

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - RF elements® bringt fünf neue Array

Sector Antennen für die 3-GHz- und 2,4-GHz-Bänder auf den Markt und fügt weitere

Hornantennen für das 5-GHz-Band hinzu, um das Antennen-Toolset für die am

häufigsten verwendeten Frequenzbänder zu stärken.



RF elements® ist führend in der nachhaltigen Nutzung unlizenzierter Frequenzen

und löst das Problem der Interferenzen in drahtlosen Netzwerken durch

preisgekrönte Hornantennentechnologie in Europa, Amerika, Afrika und Asien.

Wireless Internet Service Provider (WISP) bieten Internetanschlüsse für alle,

insbesondere aber für abgelegene, unterversorgte oder anderweitig benachteiligte

Gemeinden, die stark auf unlizenzierte Frequenzen angewiesen sind.





Seit 2014 spielt die RF elements® Hornantennentechnologie eine entscheidendeRolle bei der Entwicklung von 5-GHz-WISP-Netzen. "Unsere preisgekrönten Produktehaben den Übergang von störungsbehafteten, zunehmend dysfunktionalen Netzwerkenund schlechter Internet-Servicequalität zu stabilen, zuverlässigen und hochskalierbaren Systemen ermöglicht. Um die weltweite Optimierung von drahtlosenNetzwerken zu beschleunigen, stellen wir mehrere Array Sector (AS) Antennen mitproprietärer Backshield(TM) Technologie für verbesserte Rauschunterdrückung vor.Nämlich AS-2-14, AS-2-17 für das 2,4-GHz-Band mit 14 und 17 dBi Gewinn. Für dasBand 3,4 - 3,8 GHz bieten wir jetzt AS-3-17HV, AS-3-17DS und AS-3-18DS (DS stehtfür Dual Slant) mit 17 und 18 dBi Verstärkung an. Diese Array Sector Antenneneignen sich perfekt für den effizienten Einsatz in ländlichen Gebieten mitRauschproblemen", sagt Tomas Zvolensky, Produktmanager bei RF elements®."Unsere Hornantennentechnologie hat die Art und Weise, wie WISP-Netzwerkeentworfen und skaliert werden, in einer noch nie dagewesenen Weise beeinflusst.Betrachtet man die WISP-Branche auf globaler Ebene, so konzentrieren wir unsauch auf sehr preisempfindliche Märkte. Wir haben beschlossen, diese Märkte miteiner erschwinglichen Hornantennenserie namens StarterHorns(TM) anzusprechen.StarterHorn(TM) 30° USMA und StarterHorn(TM) A45° USMA sind hochgradigrauschunterdrückende Antennen, genau wie unsere asymmetrischen und symmetrischenHornantennen, jedoch zu einem attraktiveren Preis. Sie sind ideal für WISPs, dieneu in die RF elements® Hornantennentechnologie einsteigen oder die noch nichtbereit sind, sich auf unser TwistPort(TM)-Antennen-Ökosystem festzulegen undnach einer einfachen Möglichkeit suchen, diese zunächst zu testen", fügt TasosAlexiou, Product Evangelist bei RF elements®, hinzu.RF elements® bietet Technologie für schnellen, nachhaltigen Mobilfunk. Dieproprietäre Technologie von RF elements® ermöglicht eine nachhaltige Nutzung desSpektrums, einer begrenzten Ressource, die eine Schlüsselrolle für denallgemeinen Zugang zum Breitband-Internet spielt. Der Hauptsitz von RF elements®befindet sich in Bratislava, Slowakei, mit lokaler Marktunterstützung in ganzEuropa, in den USA, Irland und Südafrika.