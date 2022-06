Darum sollte die EZB endlich mehr Tempo machen

Vor der heutigen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht Zurückhaltung an den Börsen. Anleger wollen im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung offenbar keine neuen Risiken mehr eingehen, sondern reduzieren stattdessen Aktienpositionen. DAX und Euro STOXX 50 zeigen jedenfalls Schwäche, deutlich mehr als die US-Indizes.

Ask 10,43

Ask 10,43

Ask 8,66

Ask 8,66

Und man ist sich weitgehend einig, dass heute das konkrete Ende der Nettoanleihekäufe des Asset Purchase Programme (APP) und zudem für das nächste geldpolitische Treffen am 21. Juli eine erste Anhebung der Leitzinsen (um 25 Prozentpunkte) angekündigt wird.

Deutsche Wirtschaft produziert mehr

Die gestrigen Konjunkturdaten haben den Weg für solche Beschlüsse der EZB weiter geebnet. Denn das produzierende Gewerbe in Deutschland hat nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2022 gegenüber dem Vormonat um +0,7 % zugelegt, nach einem Rückgang um -3,7 % im März. Die Erholung im April fiel allerdings schwächer aus als erwartet. Und im Vergleich zum April 2021 war die Produktion noch um -2,2 % niedriger.

Dennoch ist der Anstieg im April positiv. Und er passt zu meiner vorgestrigen Aussage, wonach es der Industrie derzeit nicht an Aufträgen mangelt, sondern die Unternehmen über gut gefüllte Auftragsbücher verfügen. Lediglich die Materialknappheit verhindert eine höhere Produktion. Und die Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg führt zu einer Zurückhaltung bei Investitionen und somit bei neuen Aufträgen, was aber bislang lediglich zu einer Normalisierung der Auftragsbestände führt.

Wachstum der Eurozone höher als zunächst gedacht

Außerdem teilte das Europäische Statistikamt Eurostat am Vormittag mit, dass die Wirtschaft der Euro-Zone zu Jahresbeginn doppelt so stark gewachsen ist, wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten Januar bis März um +0,6 % zum Vorquartal zu. Die erste Schätzung von Mitte Mai lag nur bei +0,3 %.

Interessant ist beim Blick auf die Details des Wachstums, dass die Konsumausgaben der privaten Haushalte erneut gesunken sind – um -0,7 %, nachdem es im Quartal zuvor bereits ein Minus von 0,3 % gegeben hatte. Der aktuelle Rückgang drückte das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2022 um -0,3 Prozentpunkte.