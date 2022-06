Chung Mong-won, Vorsitzender der Halla Group, in die IIHF Hall of Fame aufgenommen

In dieser Zeremonie wurden Mathias Seger (Schweiz), Mark Streit (Schweiz) und Kimmo Timonen (Finnland) in die Kategorie „Spieler" aufgenommen. Ron Berteling (Niederlande) erhielt den Bibi Torriani Award, der Spieler aus anderen Eishockeynationen auszeichnet, und Zoltan Kovacs (Ungarn) erhielt den Paul Loicq Award für herausragende Beiträge zum internationalen Eishockey.

Chung, das fünfte Ehrenmitglied aus Asien, gründete 1994 Koreas erstes Männer-Eishockeyteam Mando Winia (jetzt Anyang Halla) in seinem Unternehmen. Er leitete 26 Jahre lang die Weiterentwicklung des koreanischen Eishockeys. Chung arbeitete mit seinen Spielern, wodurch die asiatische Liga auf internationales Niveau gelangte. Die IIHF würdigte seinen unerschütterlichen Willen und seine Bemühungen und nahm ihn 2020 in die IIHF Hall of Fame auf. In Asien wurde der Vorsitzende Chung Mong-won nach Yoshiaki Tsutsumi (Japan), Tsutomu Kawabuchi (Japan), Shoichi Tomita (Japan) und Boris Alexandrov (Kasachstan) in die IIHF Hall of Fame aufgenommen. Chung ist der erste Koreaner mit dieser Auszeichnung. Indem er ein vereintes nord- und südkoreanisches Team für die Olympischen Spiele der Frauen bildete, trug er auf besondere Weise zum Weltfrieden bei. Er half auch bei der Entwicklung der diplomatischen Beziehungen, indem er als koreanischer Honorarkonsul von Slowenien berufen wurde.

Der Vorsitzende Chung wurde im Februar 2020 in der Kategorie „Builder" ausgezeichnet. Der Builder Award wird Persönlichkeiten verliehen, die als Anführer und Verwalter maßgeblich zur Entwicklung des Eishockeys beigetragen haben. Der Vorsitzende Chung war ein Pionier bei der Entwicklung des Eishockeys und hat dazu beigetragen, den Sport auf der ganzen Welt, aber insbesondere in Asien, beliebter zu machen.

SEOUL, Südkorea, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der Vorsitzende der Halla Group, Chung Mong-won, nahm als neues Ehrenmitglied der IIHF Hall of Fame an der Zeremonie teil, die von der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) veranstaltet wurde. Die Einführungszeremonie, die aufgrund der COVID-19-Pandemie vom Mai 2020 verschoben worden war, fand am 29. Mai in Tampere, Finland statt.

Chung Mong-won, Vorsitzender der Halla Group, in die IIHF Hall of Fame aufgenommen

