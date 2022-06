Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe. Sie hat ihren Hauptsitz in Göttingen und ist an der Börse Frankfurt mit Stamm- und Vorzugsaktien notiert. Sartorius ist ein international führender Partner der Biopharma-Branche. Mit den angebotenen Lösungen werden Kunden dabei unterstützt, Medikamente schneller zu entwickeln und effizient zu produzieren. In den vergangenen Jahren ist der Konzern durchschnittlich im zweistelligen Prozentbereich gewachsen und hat sein Produktportfolio regelmäßig durch Akquisitionen um komplementäre Technologien ergänzt. Im ersten Quartal 2022 konnte die Wachstumsstory fortgesetzt werden und es wurde ein wechselkursbereinigtes Umsatzplus in Höhe von 25,4 Prozent im Jahresvergleich gemeldet. Beim operativen EBITDA lag das Plus bei 32,4 Prozent.

Der Aktienkurs von Sartorius schwenkte Anfang Januar 2022 von einem Aufwärtstrend in eine Phase von empfindlichen Kursverlusten ein. In der Spitze sank die Notierung vom 3. Januar 2022 bei 603,3 Euro auf 303,6 Euro am 12. Mai 2022, was annähernd einem Verlust von 50 Prozent entspricht. Dennoch liegt das durchschnittliche Gewinnwachstum in den Jahren 2018 bis 2021 bei jährlich 27,21 Prozent. Bis 2024 wird ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie von rund 26 Prozent erwartet. Das erwartete KGV 2024 sinkt dadurch aktuell auf 36,23. Kann das Wachstum über das Jahr 2024 hinaus in dieser Größenordnung beibehalten werden, ist der Titel durchaus fair bewertet. Mitte Mai 2022 erholte sich die Kursentwicklung „V“-förmig und durchbrach am 30. Mai die obere Begrenzung des Abwärtstrends. Dieser Durchbruch könnte nachhaltig gewesen sein. Ein weiterer Wegweiser der Kursentwicklung ist der EZB-Zinsentscheid heute um 13:25. Wird die Inflation von Christine Lagarde als transitorisch angesehen und eine dementsprechende moderate Zinssteigerung davon abgeleitet, könnte dies die Kurse unterstützen.