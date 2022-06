HEIDELBERG erwartet im Geschäftsjahr 2022/23 trotz hoher Unsicherheiten weiteres profitables Wachstum

Heidelberg (ots) -



- Umsatz soll im GJ 2022/23 bei hohem Auftragsbestand von 900 Mio. EUR

überwiegend aus Wachstum im Kerngeschäft auf rund 2,3 Mrd. EUR steigen

- EBITDA-Marge von mindestens 8 Prozent und weitere Verbesserung des

Nachsteuerergebnisses angestrebt

- Highlights Geschäftsjahr 2021/22: Umsatzplus von 14 Prozent auf 2,183 Mrd. EUR

- EBITDA-Marge steigt auf 7,3 Prozent

- Stärkung der bilanziellen Widerstandsfähigkeit, Nettofinanzverschuldung

abgebaut



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) geht verhalten optimistisch ins

neue Geschäftsjahr 2022/23. So weist der Konzern zum 31. März 2022 mit rund 900

Mio. EUR den höchsten Auftragsbestand seit 10 Jahren aus, wird aber wie alle

produzierenden Unternehmen mit zum Teil deutlichen Preissteigerungen auf der

Material-, Energie-, Logistik- und Personalseite konfrontiert, die über

Preisanpassungen kompensiert werden sollen. Dennoch ist HEIDELBERG auch

angesichts der hohen Effizienzverbesserungen aus dem Maßnahmenprogramm der

letzten Jahre zuversichtlich, den Umsatz von 2,18 Mrd. EUR im neuen

Geschäftsjahr 2022/23 auf rund 2,3 Mrd. EUR und die EBITDA-Marge auf mindestens

8 Prozent verbessern zu können.





Der Konzern profitiert von den Wachstumsinitiativen in den profitablenKernmärkten des Verpackungsdrucks, bei den digitalen Geschäftsmodellen und imdynamisch wachsenden Bereich der E-Mobilität. Hier konnte der Umsatz mitLadestationen für Elektrofahrzeuge, den sogenannten Wallboxen, im vergangenenGeschäftsjahr um mehr als 120 Prozent auf rund 50 Mio. EUR zulegen. In diesemGeschäftsjahr erwartet HEIDELBERG ein weiteres Wachstum im zweistelligenProzentbereich."HEIDELBERG hat seine Widerstandsfähigkeit im vergangenen Geschäftsjahr durchein deutliches Umsatz- und Ergebnisplus weiter gestärkt. Finanziell steht derKonzern so gut da wie lange nicht. Hiervon und von den erfolgreichenWachstumsinitiativen in den Kernmärkten und den digitalen Geschäftsmodellensowie von unserer Erfolgsgeschichte im Bereich E-Mobilität wollen wir auch imGeschäftsjahr 2022/23 profitieren. Damit sind wir optimistisch, dem sehrherausfordernden Umfeld mit seinen massiven Preissteigerungen entgegenwirken zukönnen. Wir werden die Märkte sehr genau beobachten, um gegebenenfallsgegenzusteuern, erwarten aber aus heutiger Sicht ein weiteres Umsatzwachstum aufrund 2,3 Mrd. EUR und primär aus operativen Verbesserungen heraus eineSteigerung der EBITDA-Marge auf mindestens 8 Prozent", kommentiert Dr. LudwinMonz, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.Neuaufstellung von HEIDELBERG trägt FrüchteIm Geschäftsjahr 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) konnte HEIDELBERG von