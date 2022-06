Europäische Robotik-Branche ruft Unternehmen auf, die EUnited GOOD WORK CHARTER zu unterzeichnen

Brüssel (ots) - Der Mensch im Mittelpunkt bei Robotik und

Automation. Europäischer Maschinenbauverband EUnited setzt Standards für die

Arbeitswelt der Zukunft.



Die European Engineering Industries Association (EUnited) ruft Unternehmen und

Organisationen auf, die von der europäischen Roboter-Industrie entwickelte GOOD

WORK CHARTER zu unterstützen. Die Charta definiert 10 Grundsätze für die

fortschrittliche Gestaltung von Arbeitsplätzen. In einer Welt, in der Menschen

immer enger mit Robotern arbeiten, dient sie als Leitfaden für die aktive

Verfolgung eines humanzentrierten Ansatzes für die Automatisierung. Mit ihrem

Beitritt zur Unterstützerkampagne bekennen sich die Unternehmen öffentlich zur

Umsetzung der Grundsätze der Charta am Arbeitsplatz.