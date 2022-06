Hamburg (ots) - Das Unternehmen knowhere , welches bekannt für die

ist, führt ab August 2022 eine Vier-Tage-Woche für alle Mitarbeiter:innen ein.



Wie funktioniert das Modell?





Im Gegensatz zu anderen Vier-Tage-Modellen werden die bestehenden 40 StundenArbeitszeit pro Woche nicht auf vier Tage umverteilt. Tatsächlich wird diegesamte Arbeitszeit um acht Stunden reduziert, sodass Mitarbeiter:innen an denbesagten vier Tagen acht Stunden arbeiten, und das bei gleichem Gehalt. Alsfreier Tag ist der Freitag festgelegt.Wieso wird die Vier-Tage-Woche eingeführt?Mitgründer und Geschäftsführer Patrick Zimmermann äußert sich bezüglich derEntscheidung für eine Vier-Tage-Woche wie folgt: "Wir glauben daran, dass die40-Stunden-Woche bzw. 5-Tage-Woche ein veraltetes Modell ist. Mit zunehmenderDigitalisierung und Automatisierung von Prozessen sind wir in der Lage inweniger Wochenstunden die gleichen Ziele zu erreichen . Und warum dies nichtdurch Freizeit und einer besseren Work-Life-Balance den Mitarbeiter:innenzurückgeben?"Ein weiterer Grund für die Vier-Tage-Woche ist laut Zimmermann die positivePositionierung als Arbeitgeber - einerseits zum Anwerben von Talenten,andererseits zur Erhöhung der Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit: "Natürlicherhoffen wir uns auch im sehr umkämpften Arbeitsmarkt unsere Mitarbeiter:innenfester an uns zu binden und mit dem Alleinstellungsmerkmal der Vier-Tage-Wocheein Vorreiter moderner Arbeitskultur zu sein."Fazit: Ein sinnvoller und moderner SchachzugVor allem im Hinblick darauf, dass knowhere das eigene Produkt moinAI mit derAussage bewirbt, es spare durch KI-basierte Automatisierung viel Arbeitszeit undRessourcen. Damit löst knowhere das eigene Versprechen ein und macht vor, wiemoderne Arbeitskultur in der Realität aussieht - wenn Digitalisierung undAutomatisierung für mehr Freiraum sorgen.