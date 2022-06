München (ots) -



Die Deutschen nehmen immer höhere Kredite für den Kauf von Autos auf. Das zeigt

eine Betrachtung aller über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite. Während die

Kund*innen im vergangenen Jahr im Schnitt 17.419 Euro bei der Bank liehen, waren

es im Jahr zuvor 16.456 Euro - ein Plus von sechs Prozent. Im Vergleich zu 2017

sind es sogar 25 Prozent mehr - die durchschnittliche Autokreditsumme lag damals

bei nur 13.901 Euro.1)





Großstädte: München, Frankfurt a. M. und Stuttgart mit den höchstenAutokreditsummenIm Vergleich der deutschen Großstädte zeigt sich, dass Münchner*innen diehöchsten Autokreditsummen leihen. Autokäufer*innen aus der bayerischenLandeshauptstadt benötigen für die Finanzierung eines Fahrzeugs durchschnittlich20.115 Euro - 15 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt (17.419 Euro). In den15 größten deutschen Städten nahmen Verbraucher*innen aus Frankfurt a. M. (Ø19.881 Euro) und Stuttgart (Ø 19.458 Euro) ebenfalls hohe Darlehen auf.Dresdner*innen haben dagegen den niedrigsten Kreditbedarf (Ø 14.603 Euro) - 27Prozent weniger als in München."Einkommensstarke Bewohner*innen in Großstädten wie München, Frankfurt a. M. undStuttgart leihen sich am meisten Geld" , sagt Dr. Stefan Eckhardt,Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Denn wer mehr verdient, bekommt auch mehrGeld von der Bank für ein teureres Fahrzeug."Hier geht es zur Tabelle der 15 größten deutschen Städte. (http://www.check24.de/files/p/2022/f/b/c/17589-2022_05_xx_check24_autokredite-staedte.jpg)Bundesländervergleich: Höchste Autokredite in Baden-Württemberg und HessenIm Bundeslandvergleich fällt auf, dass Kreditnehmer*innen aus Baden-Württembergdie höchsten Summen von der Bank für ihr Auto leihen - im Schnitt 18.708 Euro.Auch Verbraucher*innen aus Hessen leihen sich vergleichsweise viel von der Bank(Ø 18.681 Euro). Die niedrigsten Kredite werden in Sachsen aufgenommen (Ø 15.836Euro). Verbraucher*innen aus dem östlichen Bundesland leihen 15 Prozent wenigerfür den Kauf eines Autos als Menschen aus Baden-Württemberg.1) Basis alle über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite mit dem Verwendungszweck"Gebrauchtwagen" und "Neuwagen", ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmalsaufseiten der Kreditnehmer*innen; Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH( https://www.check24.de/kredit/ ; 089 - 24 24 11 24); Angaben ohne Gewähr