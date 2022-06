WIESBADEN (ots) - Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Mai 2022



-0,3 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



-2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Wie das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilen, ist die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen

mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen im Mai 2022 gegenüber April 2022

kalender- und saisonbereinigt um 0,3 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat

Mai 2021 lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 2,1 %

niedriger. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt frühe Hinweise zur aktuellen

Konjunkturentwicklung in der Industrie.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stärkster Rückgang in Baden-WürttembergDer Lkw-Maut-Fahrleistungsindex eignet sich nicht nur bundesweit, sondern auchin einigen Bundesländern als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung.Vor allem in den industriell geprägten Flächenländern besteht ein deutlicherZusammenhang zwischen regionaler Lkw-Maut-Fahrleistung und regionalem Umsatz imVerarbeitenden Gewerbe. In den Stadtstaaten und den weniger industriellgeprägten Bundesländern ist der Zusammenhang dagegen schwächer. Den größtenRückgang der Lkw-Maut-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat um kalender- undsaisonbereinigt 1,9 % gab es im Mai 2022 in Baden-Württemberg.Grenzüberschreitende Fahrten aus und nach Frankreich mit höchstem Anstieggegenüber April 2022Seit dem Berichtsmonat April 2022 sind auch Lkw-Maut-Indizes fürgrenzüberschreitende Fahrten verfügbar. Diese messen die Zahl der Ein- undAusfahrten über die deutsche Grenze. Den höchsten Zuwachs um kalender- undsaisonbereinigt 4,7 % im Vergleich zum Vormonat gab es im Mai 2022 an derfranzösischen Grenze. Auch der grenzüberschreitende Lkw-Verkehr aus und nachTschechien (+3 %) hat gegenüber dem Vormonat vergleichsweise stark zugenommen.Bei den grenzüberschreitenden Fahrten aus und nach Luxemburg gab es hingegen denstärksten Rückgang (-4,7 %).Die Indizes nach grenzüberschreitenden Fahrten werden monatlich zeitgleich mitdem bereits bestehenden Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Zeitreihe mit unbereinigten sowiemit kalender- und saisonbereinigten Werten beginnt im Juli 2018.Hinweise zum Zusammenhang zwischen Lkw-Verkehr und Konjunkturentwicklung:Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Es bestehtdaher ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex undIndizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere dem industriellenProduktionsindex. Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex liefert somit eine grobe