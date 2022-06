Arbeitskosten im 1. Quartal 2022 um 2,4 % höher als im Vorquartal

WIESBADEN (ots) - Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde, 1. Quartal 2022



+2,4 % zum Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt)



+4,5 % zum Vorjahresquartal (kalenderbereinigt)



Die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde sind in Deutschland im 1. Quartal

2022 saison- und kalenderbereinigt um 2,4 % gegenüber dem 4. Quartal 2021

gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten

sich die Arbeitskosten im Vergleich zum 1. Quartal 2021 kalenderbereinigt um 4,5

%.





Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkostenzusammen und werden in Relation zu den geleisteten Stunden ausgewiesen. DieKosten für Bruttoverdienste erhöhten sich im 1. Quartal 2022 im Vergleich zum 1.Quartal 2021 kalenderbereinigt um 4,3 %, die Lohnnebenkosten stiegen um 5,3 %.Arbeitskosten im 4. Quartal 2021 im EU-Durchschnitt um 2,6 % gestiegenEuropaweite Ergebnisse liegen aktuell für das 4. Quartal 2021 vor. Danachverteuerte sich eine Stunde Arbeit im Durchschnitt der 27 Mitgliedstaaten derEuropäischen Union (EU) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,6 %. Deutschlandlag mit 2,5 % knapp unter der durchschnittlichen Entwicklung in der EU. InGriechenland (-2,1 %) und Portugal (-0,9 %) war der Arbeitskostenindex imbetrachteten Zeitraum rückläufig. Auf der anderen Seite wiesen Litauen (+17,8%), Bulgarien (+11,7 %), die Slowakei (+11,0 %) sowie Polen und Ungarn (+10 %)die höchsten Arbeitskosten-Wachstumsraten in der EU auf.Methodische Hinweise:Dem Vergleich der Arbeitskosten in den EU-Mitgliedstaaten liegt der Bereich desProduzierenden Gewerbes und der wirtschaftlichen Dienstleistungen zugrunde.Hierbei sind unter anderem der öffentliche Dienst und das Gesundheitswesen nichtenthalten. Der Arbeitskostenindex für Deutschland berücksichtigt dagegen nebendem gesamten Produzierenden Gewerbe auch alle Dienstleistungsbereiche.Der Arbeitskostenindex misst die Veränderung der Arbeitskosten und unterteiltsie in die beiden Bestandteile Bruttoverdienste und Lohnnebenkosten. Bei allendrei Indizes werden den Kosten des Arbeitgebers die tatsächlich geleistetenArbeitsstunden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenübergestellt.Revisionen in den Datenquellen, die für die Berechnung des Arbeitskostenindexgenutzt werden, können zu Anpassungen der Zeitreihe der Wachstumsraten desArbeitskostenindex führen.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und Zeitreihen zu den Arbeitskostenindizes nachWirtschaftszweigen sind über die Tabelle 62421-0001 in der DatenbankGENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5243206OTS: Statistisches Bundesamt