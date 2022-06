Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) wird seit ihrer Erholung nach dem Kurseinbruch von Anfang März innerhalb einer Handelsspanne von 100 Euro bis 113 Euro gehandelt. Trotz der guten Zahlen für das erste Quartal und der Pläne, die Produktion der A320-Klasse pro Monat von 50 auf 75 Flugzeuge pro Monat ausweiten zu wollen, konnte die Aktie die Tradingrange nicht nach oben hin verlassen.

Wegen der durchwegs positiven Unternehmensnachrichten und der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Einschränkungen in China bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis 180 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe prozentuelle Gewinne erzielen, wenn die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen wieder dem oberen Rand der Handelsspanne bei 113 Euro erreicht.