Umsatzanteil von Partnerlösungen sollte dynamisch steigen

GK Software hat in den vergangenen Quartalen einen Paradigmenwechsel vollzogen. Die eigenentwickelte Software-Suite öffnet sich zunehmend auch für Produkte von Drittanbietern. Dies verschafft dem Unternehmen mit minimalem Mehraufwand zusätzliches Erlöspotenzial. Folgerichtig wurde die Flexibilität der CLOUD4RETAIL-Plattform zuletzt im Zuge verkündeter Cloud-Kooperationen mit Microsoft (November 2020), IBM (Juni 2021) und AWS (Dezember 2021) spürbar gesteigert. In der jüngeren Vergangenheit erfolgte dann via Plug-in bereits die Integration von vier Fremdlösungen:

- Lotterie-App von Abacus: Das Produkt "Lottery Everywhere" ermöglicht das Angebot von Lotteriedienstleistungen an bereits vorhandener Point-of-Sale-Hardware. Dadurch entfällt für Einzelhändler die Anschaffung separater Lotto-Terminals.



- Messtechnologie von My Size: "MySizeID" gibt personalisierte Größenempfehlungen beim Online-Shopping von Bekleidung. Dafür wird via mobiler Sensortechnologie ein Verbraucherprofil bei angeschlossenen Händlern erstellt. So wird gewährleistet, dass der Kunde unabhängig von Hersteller oder Größentabelle die richtige Passform erhält.

- In-Store-Kommunikation von ReAct: Die integrierte

"Call-to-Action'-Software avisiert eine verbesserte Kommunikation und effizientere Vernetzung von Arbeitsprozessen. So wird eine von der Belegschaft oder proaktiv vom Gerät selbst gemeldete Aufgabe automatisch an relevante Kollegen z.B. über Smartwach, Tablet oder Headset übermittelt. Dies kann u.a. die notwendige Auffüllung eines Regals betreffen.

- PIN-on-Glass-Lösung von Worldplay: Die neue "SoftPOS-Lösung" (PIN-on-Glass) ermöglicht es Einzelhändlern, Kartenzahlungen fortan auf NFC-fähigen Android-Geräten zu akzeptieren. Dadurch entfällt die Anschaffung eines Kartenterminals



Durch ein anhaltendes Wachstum des Innovationspartner-Ökosystems sollte GKs Produktportfolio ohne hohe Zusatzkosten weiter ausgebaut werden. Die verschiedenen Bausteine sind von den Einzelhändlern modular zu- und abbuchbar. Zwar dürfte der Erlösanteil von den bislang integrierten Partner-Produkten noch sehr gering ausfallen (MONe: < 2% in 2022). Nichtsdestotrotz verdeutlicht die Offenheit der Plattform u.E. die starke Innovationsfähigkeit GKs. Zudem ist sie eine logische Antwort auf die Herausforderungen der digitalen Transformation im Einzelhandel einerseits sowie der stark wachsenden Anzahl an Retail-Startups und somit potenziellen Kooperationspartnern andererseits. Zukünftig erwarten wir ebenso eine Aufnahme der Partnerlösungen in das Portfolio des engsten Vertriebspartners SAP, wodurch die Reichweite nochmals steigen würde.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 200,00 Euro