Dr. Reuter Investor Relations zu Fandifi Technologies – Interview mit David Vinokurov- Teil 1

(Foto) David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/10-05-2022-interview-mit-interview-mit-david ...

Bitte stellen Sie das Geschäftsmodell von Fandifi kurz vor?

David Vinokurov: Das Geschäftsmodell von Fandifi Technologies ist wirklich sehr einfach und transparent. Unser Ziel ist globale Content Creater zu bestärken und Ihnen die Möglichkeit zu geben auf eine neue Art und Weise mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Wir wollen mit den Fans durch unsere Vorhersage-Engine in Kontakt treten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Spitzeneinschaltzeit zu erhöhen und neue Monetarisierungsmodelle in jedem dieser verschiedenen Inhaltssilos zu schaffen. Die Inhalte, die wir mit Fandifi abdecken wollen, sind E-Sports, Sport und individuelle Streamer, unabhängig davon, ob es sich um einen Sport-Streamer oder einen E-Sports-Streamer handelt, ob sie Kochshows oder Make-up-Tutorials machen. Jeder, der einem Inhaltsersteller folgt, ganz gleichgültig, ob es sich um eine Person, ein Team oder eine Liga handelt, wird als lebenslanger Follower dieses „Contens Silos“ oder dieses Inhaltserstellers gekennzeichnet und erhält dann eine dauerhafte Einnahmequelle, so dass wir die In-App-Käufe, die von diesen Inhaltserstellern stammen, mit dem Ökosystem der Plattform teilen. Durch unseren Belohnungsmechanismus sind wir in der Lage, Anzeigen und Nfts sowohl auf der Nutzerseite als auch auf der benutzerdefinierten Seite zu präsentieren. Anschließend können wir diese dann auf unserem Nft-Marktplatz verkaufen und damit handeln. Es gibt also mehrere verschiedene Einnahmequellen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen.