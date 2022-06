Grüne Energie selbst erzeugen - mit der bionischen Windanlage VAYU® (FOTO)

Muri-Bern (ots) - Wer ein Eigenheim oder ein Unternehmen besitzt und sich selbst

mit grüner Energie versorgen will, sollte auf Schweizer Technologie setzen: Die

Firma 3D Wind AG hat mit VAYU® eine Windanlage entwickelt, die herkömmliche

Anlagen in den Schatten stellt.



In Zeiten des Klimawandels und hoher Energiepreise spricht viel dafür, die

Stromerzeugung für den eigenen Bedarf selbst in die Hand zu nehmen - mit einer

CO2-neutralen Windanlage. Vorbehalte gegenüber solchen Windrädern auf dem

eigenen Dach sind etwa zu viel Lärm, kaum Effizienz oder die Gefährdung von

Vögeln. Darauf hat die Berner Firma 3D Wind AG mit ihrer Turbine VAYU®

innovative Antworten gefunden: VAYU® ist kompakt, lautlos und erzeugt bei Wind

rund um die Uhr grüne Energie - Angaben zufolge ist sie weltweit die erste

Windanlage mit einer neuen patentierten 3-Dimensionalen Bewegungs-Technologie,

die fast lautlos mit einer angenehm harmonischen und bionischen Bewegung Strom

liefert.