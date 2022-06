Diskrepanz zwischen Aktien-Wertschätzung und Absicherungsverhalten

Wenn es um eine konkrete Strategie geht, um dem Wertverlust des Geldes entgegenzuwirken, zeigt sich große Unsicherheit. Ein Großteil der Befragten (41 %) bekundet, keine Strategie zu haben. Alle Weiteren verfolgen unterschiedliche Pläne, um sich gegen die Inflation zu schützen. Investment in Aktienfonds liegt mit 20 % unter den möglichen Alternativen weit vorne, die Investition in Einzelaktien mit 11 % deutlich dahinter. Weitere mögliche Optionen: 20 % geben an, andere Strategien zu verfolgen, 19 % bekunden, zu sparen und 11 % geben an, eine Immobilie zu kaufen (Mehrfachnennung war möglich).

"Die Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen Wertschätzung für Aktien als langfristig resiliente Anlage und der Unsicherheit bei der persönlichen Absicherung gegen Wertverlust zeigt auf, dass hier eine erhebliche Beratungslücke besteht", sagt Dr. Aron Veress, seit Mai 2022 CEO der Liechtenstein Life Assurance AG. Die Liechtenstein Life bietet Versicherungsanlage- und Vorsorgeprodukte auf Basis von aktuell rund 300 ausgewählten Fonds an, die von renommierten Investment-Managern verwaltet und nach Kriterien der Nachhaltigkeit klassifiziert werden. " Passgenaue Anlagelösungen, kompetente Beratung und Begleitung bei der Gestaltung der persönlichen Vorsorge werden gerade in volatilen Zeiten zum entscheidenden Mehrwert für Versicherungsnehmer - und damit auch zum Auftrag für unabhängige Makler und Finanzberater. Wir sind deshalb überzeugt, dass unser Ansatz mit flexiblen, gestaltbaren Vorsorgelösungen gerade auf dem deutschen Markt beträchtliches Potenzial hat."



Über Liechtenstein Life Assurance AG



Die Liechtenstein Life Assurance AG ist die Spezialistin für renditestarke Altersvorsorge und passgenauen Risikoschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein, wurde 2008 gegründet und bietet Kunden, Maklern und Beratern Fondspolicen auf Basis von aktuell rund 300 ausgewählten Fonds an, die für die jeweilige Lebenssituation, die eigenen Werte und das eigene Risikoempfinden zusammengestellt werden können. Die fondsgebundenen Rentenversicherungen bieten ein Maximum an Flexibilität und können digital an Veränderungen angepasst werden. Die Liechtenstein Life zählt zu den wachstumsstarken Anbietern in diesem Segment in Deutschland und der Schweiz und ist seit 2015 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG und beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeiter.



Über die Umfrage



Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag der Liechtenstein Life Assurance AG 2.500 Personen zwischen dem 17. und dem 18.05.2022 befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Bundesbürger ab 18 Jahren. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt zwischen 3,5 und 3,6 Prozent.

Für weitere Grafiken können Sie sich an den angegebenen Pressekontakt wenden.

Pressekontakt:



Florian Semle

Digitale-Klarheit.de

Haselwurzweg 5

80997 München

tel: +49 (0) 177 43 75 115

m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/5243441 OTS: Liechtenstein Life Assurance AG