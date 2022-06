Plume gibt drei neue unabhängige Vorstandsmitglieder bekannt

„Als Gründerin und Unternehmerin suche ich nicht nur nach großartiger Technologie, die Kunden begeistert, und nach einem talentierten Team, sondern auch nach der Möglichkeit, eine völlig neue Kategorie zu entwickeln", erklärte Magdalena Yesil. „Plume hat eine neue Kategorie geschaffen, die Kundenerlebnisse in intelligenten Räumen neu definiert, und ich freue mich sehr, Teil dieser ehrgeizigen Gruppe von Menschen zu sein."

„In Bezug auf die Cloud-Dienste und Finanzen war ich sehr beeindruckt von dem wachstumsstarken SaaS-Geschäft, das Plume bisher aufgebaut hat", sagte Roxanne Oulman. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, eng mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, und darauf, die Ärmel hochzukrempeln, um ihnen bei der Hyperskalierung über eine Reihe von Vektoren hinweg zu helfen."

„Ich teile seit langem Fahris Vision und schätze die Ambitionen von Plume bei der Rekonstruktion von Dienstleistungspaketen für Privathaushalte und kleine Unternehmen", so Tony Werner. „Heute sind über 95 % der Heimgeräte, von PCs über E-Reader und Tablets bis hin zu der geradezu explodierenden Zahl an IoT-Hardware, über WLAN mit Breitband verbunden. Was sie gemeinsam haben, ist der entscheidende Bedarf an leistungsstarker, zuverlässiger und konsistenter Konnektivität über ein nicht lizenziertes drahtloses Spektrum. Plume revolutioniert die Konnektivität und das Smart-Home-Erlebnis mit einem offenen, hardwareunabhängigen Ansatz. Ich freue mich darauf, weiterhin mit Fahri zusammenzuarbeiten und dem Plume-Team dabei zu helfen, ihre Ziele bei der Transformation intelligenter Räume weltweit zu erreichen."