Die wahren Kosten des Betrugs steigen mit der Diversifizierung der Cyberkriminellen deutlich an

Betrugskosten in der gesamten EMEA-Region je nach Markt bis zu 41 % gestiegen

sind, da Cyberkriminelle immer vielfältigere Zahlungsmethoden angehen



Da der digitale Wandel im Finanzdienstleistungs- und Einzelhandelssektor immer

schneller voranschreitet, zeigt die LexisNexis® True Cost of Fraud(TM)- Studie,

dass Cyberkriminelle eine größere Anzahl von Zahlungsmethoden angehen und die

Betrugskosten in neue Höhen treiben. Die Kosten für Unternehmen in Europa, dem

Nahen Osten und Afrika (EMEA) betragen inzwischen das 3,49-fache des Betrags

jeder durch Betrug verlorenen Transaktion. Das Bild variiert je nach Schweregrad

in den einzelnen EMEA-Märkten. Der LexisNexis® Fraud Multiplier(TM) - eine

Schätzung des Gesamtschadens, den ein Unternehmen auf der Grundlage des

tatsächlichen Dollarwerts einer betrügerischen Transaktion erleidet - zeigte im

Vergleich zu den Daten für 2019 einen Anstieg von 12,3 % in Deutschland, in

Frankreich um 27,2 %, in den Niederlanden um 34,6 % und in Südafrika um 41,5 %.