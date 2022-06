Boomi überschreitet die Marke von 20.000 Kunden und stellt den Branchenrekord für den größten Kundenstamm auf¹

Boomis weltweites Netzwerk von 800+ Partnern , einschließlich Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft, trägt zum schnellen Kundenwachstum des führenden globalen SaaS-Unternehmens bei

CHESTERBROOK, Pa., 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Boomi , das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass es die Marke von 20.000 Kunden überschritten hat und verfügt damit über den größten Kundenstamm aller Anbieter von Cloud-Integrationsplattformen als Service (iPaaS). Fortune 500-Unternehmen und bekannte Marken weltweit, wie z. B AT&T , Cisco, LinkedIn, Moderna und Novartis, sowie führende internationale Unternehmen wie Ampol, Australian Red Cross , die Umweltschutzbehörde und Sky , nutzen die Boomi AtomSphere Plattform , um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Kunden von Boomi verlassen sich auf die preisgekrönte Technologie, die robuste Community und die erstklassigen Partner des weltweit führenden Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmens, um ihre Produktivität zu steigern, Innovationen voranzutreiben und Veränderungen erfolgreich zu meistern.

Neben der Zusammenarbeit mit weltweiten Marken arbeitet Boomi auch mit führenden Non-Profit-Organisationen zusammen, die sich darauf konzentrieren, die Welt für einen guten Zweck zu vernetzen, und so die Mission von Boomi erweitern, die darin besteht, jeden mit allem und überall zu verbinden. „Unser Team unterstützt die Menschen und Systeme, die Forscher mit dem Ziel zusammenbringen, Krebs zu heilen", erklärte Craig Eisenberger, Direktor, Enterprise Platform Services and Data Management bei der American Association for Cancer Research. „Boomi ermöglicht es uns, nahtlose Echtzeit-Verbindungen zwischen unseren Systemen herzustellen, so dass wir in unserem gesamten Unternehmen eine einzige, gemeinsame Version der Wahrheit haben. Mit der Boomi-Plattform werden wir genauere Daten produzieren und verbreiten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden es unseren Stakeholdern ermöglichen, weniger Zeit mit der Erstellung von Berichten zu verbringen, so dass sie mehr Zeit haben, um unsere Mission voranzubringen."